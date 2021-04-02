【虛擬貨幣】加密貨幣投資平台Kikitrade擬4月推月供比特幣計劃 　盼以遊戲結合投資

▲ 吳德灝接受本報訪問時表示，Kikitrade平台在3月已完成800萬美元（約6219.4萬港元）的Pre-A融資。

虛擬貨幣熱潮未減，加密貨幣社交投資平台Kikitrade 聯合創辦人及CEO、亞洲區塊鏈集團EVG創辨人吳德灝接受本報訪問時表示，Kikitrade平台在3月已於Pre-A輪融資獲得800萬美元（約6219.4萬港元）。平台擬4月推出自動化月供計劃，容許用戶定投比特幣或熱門幣種，令加密貨幣交易變得更為普及。

吳德灝表示，平台計劃兩年內於美國上市。平台Pre-A融資已吸引到不少著名投資者，除領投的區塊鏈創投基金Dragonfly Capital、心元資本及區塊鏈遊戲巨頭Animoca Brands外，細看其投資者名單，連香港財經作家渾水也在內。

吳德灝笑言，平台目標群眾為年輕用戶，Kikitrade定位為社交投資平台，希望以親民方式降低投資交易門檻，吸引用戶。他表示，Kikitrade流動應用程式去年10月開始試行階段，截至3月底，全球已錄得約10萬下載量，料今年年底可達100萬下載量，屆時年度交易量可突破10億美元。

目前KikiTrade平台有75%用戶為千禧世代（Millennials），吳德灝認為，年輕一代自小與電腦遊戲為伴，因此對虛擬資產接受度較高。

投資遊戲化？

Kikitrade另一聯合創辦人陶欣亞則指，希望在平台上結合「社交」及「遊戲」元素，以遊戲化設計優化用戶體驗。

不過，把投資結合遊戲元素（Gamification），會否令年輕投資者輕視投資加密貨幣的風險？吳德灝反問，平時電視不乏充斥著高風險投資產品廣告，槓桿幾十倍的牛熊證能夠輕易被大眾接觸，「難道它們的投資風險就不高嗎？」

Robinhood因「投資遊戲化」惹爭議，詳情可見﹕【下一頁】

吳德灝表示，為加深公眾對區塊鏈市場的認識，Kikitrade首三年不以盈利為首要考慮目標，反而注重如何擴大市場。為做好投資者教育，KikiTrade與大學商學院合作，向學生講解區塊鏈市場如何運作。他指，現時互聯網資訊泛濫，加上年輕一代學習速度快，要了解市場如何運作並非難事，但他認為，教導學生如何判斷投資風險反而最重要。

監管層面上，他認為監管政策可幫忙市場成長，對於政府早前就監管加密貨幣交易所進行諮詢表示歡迎。他表示，與政策制定者就監管政策進行討論時，監管人士最為留意平台上的KYC（身份驗證）、反洗黑錢（AML）以及平台的規則能否令投資者留意相關投資風險。

Kikitrade現時持有澳洲政府頒發的合規加密貨幣投資平台許可證，計劃今年第二季準備入紙申請新加坡牌照。

此外，Kikitrade擬4月起推出自動化月供計劃，成為港台首個提供定投比特幣交易的平台，容許用戶定投比特幣或熱門幣種，不設最低投資額，用戶可最少至1美元月供比特幣。

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編輯﹕賴奕羚