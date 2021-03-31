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【網民熱話】女友住酒店海景房一晚要3000元　學「獨處」要求男友付款　網民：說不定你會有驚無喜

理財智慧 17:13 2021/03/31

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疫情期間不能到外地旅遊，不少港人都會選擇去Staycation，放鬆一下。近日就有網民在討論區發帖，指女友打算自己一個去酒店住兩晚，學習自己獨處和與自己溝通，但就要求事主結帳。兩晚海景套房還有工作坊和晚餐的費用合共合共7,000至8,000元。事主怒斥女友明明是自己想要休息就應該自己付錢，直指女友太自私。

【網民熱話】男友求婚 女方要求不買樓就不結婚　更要男方父母贊助首期 網民：現在流行嫁給房子嗎？　【下一頁

事主經歷：

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【樓市熱話】公屋仔帶女友見家長 母親提議讓出公屋 讓2人婚後居住 女友驚問：如果結婚真喺要住公屋？　【下一頁

帖文一出，不少網民都叫懷疑事主女友並不是「獨處」，「你幫她訂房，當天上去送驚喜，說不定你會有驚無喜」、「可能跟另一位男友去」、「可能是你給她錢，她和其他人玩」亦有網民斥事主「做壞規矩」，「多得你這些廢柴港男做壞規矩！港女越來越有恃無恐」、「不要給錢寵壞她」、「為甚麼她要玩，要你給錢？？女朋友又不是老婆」、「她當你是提款機，這些人不會真心喜歡你的。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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