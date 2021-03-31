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【港交所388】路透：中國擬建新交易所、吸引港美上市公司回流　港交所應聲跌逾1%

股市 15:54 2021/03/31

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【港交所388】路透：中國擬建新交易所、吸引港美上市的中資及國際公司回流　港交所即插逾1%

路透社引述報道，中國正在考慮建立新的證券交易所，以吸引在香港及美國等海外上市的中資或國際公司，回流內地上市。新交易所的地點及成立時間仍未有定案，目前仍處於初步討論階段。受內地擬籌建新交易所消息影響，港交所 （00388） 股價由升轉跌，收跌1.3%，報457.4元。

報道引述兩名消息人士指，國務院已要求高監管機構官員，研究設一所新交易所的方案，希望可以吸引蘋果Apple（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）等已在內地有本土業務的國際公司，到內地上市。

今年首季IPO集資，香港排名第二【下一頁】

現時內地有兩大交易所，分別是上海證交所及深圳證交所，兩者合共市值約78.7萬億元人民幣。報道又指，國務院另一方案是提升現有的上市平台，在北京設立一個小型交易所，吸引中小企上市。

報道稱，中央會在未來6個月評估設立一個新交易所，或提升現有上市平台的可能性，兩個方案的機會均等。

港交所傳為慳成本，實施多部門裁員【下一頁】

近年中美關係緊張，美國證券交易委員會早前更稱，若在美上市的中資公司不符合當地要求的會計準則，便會將有關中資公司除牌。據Refinitiv數據顯示，過去16個月已有13家美國上市的中概股回流香港上市，包括阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 、京東 （09618） 等。

相關文章：【大行看法】星展：美證監修正案加快中概股回流利好港交所　現時是買入新經濟股時機

相關文章：【港交所人事】港交所委任集團總法律顧問　國泰周冠英跳槽

相關文章：【港交所新CEO】歐冠昇任命獲證監會批准　港交所：期待其5月加入團隊（第二版）

 

編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 百度集團—SW（09888）

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