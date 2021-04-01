【港交所388】路透：中國擬建新交易所、吸引港美上市公司回流　港交所倡放寬來港第二上市條件

▲ 【港交所388】路透：中國擬建新交易所、吸引港美上市的中資及國際公司回流 港交所即插逾1%

路透社引述報道，中國正在考慮建立新的證券交易所，以吸引在香港及美國等海外上市的中資或國際公司，回流內地上市。新交易所的地點及成立時間仍未有定案，目前仍處於初步討論階段。受內地擬籌建新交易所消息影響，港交所 （00388） 昨日股價由升轉跌，今日則高開0.7%，最新報460.4元。

聯交所就擴闊第二上市制度進行諮詢【下一頁】

報道引述兩名消息人士指，國務院已要求高監管機構官員，研究設一所新交易所的方案，希望可以吸引蘋果Apple（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）等已在內地有本土業務的國際公司，到內地上市。

今年首季IPO集資，香港排名第二【下一頁】

現時內地有兩大交易所，分別是上海證交所及深圳證交所，兩者合共市值約78.7萬億元人民幣。報道又指，國務院另一方案是提升現有的上市平台，在北京設立一個小型交易所，吸引中小企上市。

報道稱，中央會在未來6個月評估設立一個新交易所，或提升現有上市平台的可能性，兩個方案的機會均等。

圖看回流香港上市的中概股

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港交所傳為慳成本，實施多部門裁員【下一頁】

另一邊廂，港交所刊發諮詢文件，建議大幅放寬海外中概股回港第二上市條件，以便吸引更多海外公司前來香港上市。港交所周三晚發布公告，就優化海外發行人上市制度的改革諮詢市場意見，提議擴闊第二上市制度，允許經營傳統行業而沒有採用不同投票權架構的海外上市大中華公司申請上市。港交所還希望將最低市值要求降至30億港元，前提是申請上市的公司能證明在合格交易所有至少五個完整會計年度的良好合規紀錄。當前的最低市值要求是400億元，或100億元加最近一個經審核會計年度的收益至少達到10億港元。

港交所上市主管陳翊庭表示，將繼續推進港交所的戰略規劃，吸引區內以至全球大型企業來港作主要上市或第二上市，為其增長融資。她指出，這次提出簡化相關規定及優化上市制度的建議，將吸引更多希望從香港的高流動性金融市場受益的國際與中國內地公司，同時確保維持香港市場的質素和高水平的股東保障制度。

港交所諮詢擴闊第二上市制度 容許傳統行業中概股回流【下一頁】

近年中美關係緊張，美國證券交易委員會早前更稱，若在美上市的中資公司不符合當地要求的會計準則，便會將有關中資公司除牌。據Refinitiv數據顯示，過去16個月已有13家美國上市的中概股回流香港上市，包括阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 、京東 （09618） 等。

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編輯：陳韻妍

（第二版加港交所倡放寬第二上市條件）