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【集體回憶】 可口可樂經典玻璃樽今年第二季退役　可樂迷收藏要注意（多圖）

商業 15:46 2021/03/31

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「可口可樂」經典玻璃樽將於今年第二季開始「休假」

「可口可樂」經典玻璃樽將於今年第二季開始「休假」，又一經典變成集體回憶，一眾可樂迷必定要好好收藏經典玻璃樽。

【附抽獎詳情】可口可樂Ｘ迪士尼大抽獎　嬴樂園門票、酒店住宿　兼有特別紀念樽

香港太古可口可樂表示，自1965年面世的可口可樂經典玻璃樽將會在第二季開始休假，並將會在2022年以全新面貌登場。休假的玻璃樽汽水包括可口可樂」、「零系可口可樂」、「雪碧」、「芬達」及「玉泉」忌廉味汽水。這段期間，只會得罐裝及膠樽裝汽水供應。

重溫經典回憶

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可口可樂公司指，新一代的「可口可樂」玻璃樽將於明年登場，設計會引入更多環保元素，可回收重用之餘，亦將包含再生玻璃物料，樽身將更輕量。

臨別在即，「可口可樂」特別邀請近年屢獲國際攝影殊榮 、90後風景攝影師袁斯樂（Kelvin Yuen）為「可口可樂」經典玻璃樽拍下紀念照。照片紀錄了多個大家與玻璃樽有共同回憶的時刻，或許是街角的士多、與朋友聚餐的茶餐廳或是想當年的青蔥歲月。

欣賞Kelvin Yuen拍下的可口可樂經典玻璃樽紀念照

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同時，由2021年4月7日到4月20日，消費者只需登記成為iCoke.hk網站會員後，上載自己與「可口可樂」經典玻璃樽的深刻回憶，首500名參加者即可贏取限量珍藏版「可口可樂」經典玻璃樽禮物一份。

【企業自救】日本可口可樂推自動售賣機可樂訂購服務　付月費可每日自取一杯

【品牌聯乘】GU夥UNDERCOVER推聯名系列　4月9日開賣新系列（多圖）

責任編輯：葉泳珊

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