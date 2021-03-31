【港元定期存款】中資行快撒3個月港元定存破頂息 兩大高息王最後召集

▲ 繼工銀亞洲後，信銀國際旗下3個月港元定存1.2厘息，今天到期後不再延長。

追息族再有噩耗，因再有破頂息快消失。正當季結倒數，工銀亞洲及信銀國際預告，旗下3個月港元定期存款特惠息於今天（3月31日）到期後，不再延期。信銀國際的1.2厘特惠息，為繼工銀亞洲的3厘後，相同短存第2大冠絕全城息率。華僑永亨於昨天（30日）微削6個月港元定存年息0.02厘，新息率報0.42厘；交銀香港更率先於本周一（29日）帶頭減，亦略下降6個月港元定存年息0.06厘至0.58厘，本周首3天，已有4行把特惠息下架。專家預計，存息低處未算低。

港銀3個月港元定存年息有幾高？可按下圖了解

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明天（4月1日）才踏入第2季，但時值季結，拆息卻全線走低，按理存息亦再趨跌。一個月期拆息昨天才終止6連跌稍為回升，但今天又再失守0.13厘，再創低位。同樣3個月期拆息也回軟至不足0.23厘。

經3月份的降息浪，目前半年期港元定存年息最高有0.7厘，由南商、騰訊（00700）旗下虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及大眾財務齊膺三冠王，而一年期港元定存年息亦以富融的0.7厘居首。可是，相比今年初6個月及一年期的高息王皆有1厘，如今已跌破此關口，凸顯存息不斷尋底。

發鈔行齊減港元定存息，邊間仲有高息？【下一頁】

此外，超高息漸退，市場上冠絕全城的3個月港元定期存款享年息3厘快告終，業界關注大行撤高息，會否令中小行也順勢暫歇息休戰。工銀亞洲回應本報查詢指，旗下手機銀行「e開戶」的優惠，現階段的推廣活動將於今天屆滿。信銀國際亦回應，其1.2厘亦到期不再續。兩間中資行不約而同表示，有關新一輪優惠推廣，將於稍後公布，詳情可留意其網站內的最新資訊。

工銀亞洲於春節後作突擊，於2月18日低調推3厘息，主要針對手機銀行e開戶的新客，同時在線上開立指定投資帳戶，變相獲加息1.2厘，若沒開此帳戶，存息僅1.8厘。而這兩個計劃的入場費低至1000元，上限5萬元。然而，相比去年該行為此短存提供4.2厘，反映今年業界搶存轉趨克制。至於信銀國際去年為搶政府派錢逾百億商機，更曾推破天荒10厘特高息。

虛擬銀行港元定存息有幾高？【下一頁】

總覽一眾大小銀行的3個月港元定存年息，季結後此短存的高息榜將呈大執位，頓由富邦的1厘晉級冠軍。

另方面，亦有中資行另闢戰線，市場關注會否是4月開局的新戰線。建行亞洲新推名為月月增息儲蓄計劃，存戶鎖資至第4個月，息率分別由首月0.1厘，登記第2個月為0.15厘，第3個月是0.2厘，到尾期的1厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪