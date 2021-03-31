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【新股IPO】今年首季IPO集資香港全球排名第二　快手為今年全球最大型IPO

新股IPO 15:44 2021/03/31

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Refinitiv公布今年首季股票資本市場數據。納斯達克繼續位列全球集資排名榜榜首，若計及第二上市的集資金額香港則全球排名第二，高達170億美元（1317.5億港元）。快手 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 更成功躋身全球十大最大型新股。

Refinitiv數據顯示，今年首季來港上市宗數（包括中概股回流）達30宗，雖然上市宗數去年少，惟集資金額遠超於去年水平。股本增發（follow-ons）的發行數目高達80宗，較去年發行數目多近一倍。

截至今年首季，全球最大型的IPO為香港上市的快手 （01024） 其發行規模達62.3億美元，美國上市的電商巨頭Coupang Inc（美：CPNG）則成為今年第二大的新股，集資規模達45.5億元（約352.6億港元）。

以全球IPO數量計，Refinitiv數據顯示，主要上市的企業為高科技及醫療行業，分別有96宗及81宗。計及超額分配，全球高科技公司上市集資規模達352.9億美元（2783.8億港元）；醫療行業則達146.1億元（約1132.3億港元）。

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記者：謝卓榮

第二上市 港股 H股 股票 快手—W（01024） 集資 美元 IPO

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