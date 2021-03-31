【騰訊700】閱文計劃發展北美 倍增當地簽約作家 不排除與海外平台合作

外電報道，騰訊(00700)旗下文學平台閱文(00772)，計劃發展北美市場以迎合讀者需求。集團期望於今年年底內，旗下海外文學平台起點國際簽約的北美作家人數，將會比現時5萬名增加一倍。閱文全日收報76.95元，跌0.3%。

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閱文認為，北美讀者願意為內容付費，有利平台收入。目前，閱文擁有逾20萬份英文原創作品，及約1000份由中文翻譯的英文作品。對於與Netflix(美：NFLX)等海外串流媒體平台合作，閱文亦保持開放態度。

閱文年初亦曾進行業務重整，集團把原本持有的內地有聲閱讀平台懶人聽書39%股權，以10.7億元人民幣出售予同是騰訊系的騰訊音樂(美：TME)。閱文當時指，出售所得款項將用作未來發展，包括加強核心內容創作業務、建立內容生態系統及透過併購活動維持競爭力。

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