  • 27°C
香港時間 : 2021331日 (三) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】誤把老闆「世侄」當作新同事 作出不禮貌對待 網民：準備轉工

理財智慧 17:35 2021/03/31

分享：

對不少打工仔而言，上班的其中一個最大難處，是最怕人際關係搞得不好，萬一不小心開罪同事，甚至是公司高層，對日後的「仕途」也直接有影響。近日有網民於網上討論區發文，指自己不小心將老闆的世侄誤當成新同事，更對他出言不遜，作出不禮貌行為，詢問大家如何是好。

按圖了解樓主遭遇：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

網民大多數都為樓主感到悲哀，稱就算道歉了，世侄變成好朋友，也有機會懷恨在心，建議樓主自求多福，同時指樓主可以上網看看有什麼新公司，準備轉工。

【網民熱話】不珍惜轉工機會 面試當日臨時甩底　網民：浪費自己人生【下一頁

亦有網民有人直言樓主品格有問題，認為無論是皇親國戚還是新同事，樓主應該禮貌待人，更不應欺善怕惡。這件事本來就錯在樓主，遲到已經不對，還要如此無禮，「比人炒都唔抵可憐」。

有網民為樓主着想，指樓主可以請世侄吃飯，餐廳越高級越好，例如去九龍某酒店吃午餐，希望世侄能原諒樓主。網民更教樓主做人，再過幾個月就是有實習生潮，根據經驗，十個有九個都是老闆的親戚，建議樓主多加小心。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

職場文化 職場活動 職業生涯 網上討論區 餐廳 實習

上一篇文章

【iMoney Cafe】港股第二季升跌 還看三大爆

下一篇文章

【網民熱話】公司升你做經理 但要求減10%人工 網民籲：袋住先
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒
中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【網民熱話】年輕夫婦追求氣派 買樓偏好要玻璃外牆？ 網民：可惜香港是石屎森林
【網民熱話】年輕夫婦追求氣派 買樓偏好要玻璃外牆？ 網民：可惜香港是石屎森林
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢