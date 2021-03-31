【網民熱話】誤把老闆「世侄」當作新同事 作出不禮貌對待 網民：準備轉工

對不少打工仔而言，上班的其中一個最大難處，是最怕人際關係搞得不好，萬一不小心開罪同事，甚至是公司高層，對日後的「仕途」也直接有影響。近日有網民於網上討論區發文，指自己不小心將老闆的世侄誤當成新同事，更對他出言不遜，作出不禮貌行為，詢問大家如何是好。

按圖了解樓主遭遇：

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網民大多數都為樓主感到悲哀，稱就算道歉了，世侄變成好朋友，也有機會懷恨在心，建議樓主自求多福，同時指樓主可以上網看看有什麼新公司，準備轉工。

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亦有網民有人直言樓主品格有問題，認為無論是皇親國戚還是新同事，樓主應該禮貌待人，更不應欺善怕惡。這件事本來就錯在樓主，遲到已經不對，還要如此無禮，「比人炒都唔抵可憐」。

有網民為樓主着想，指樓主可以請世侄吃飯，餐廳越高級越好，例如去九龍某酒店吃午餐，希望世侄能原諒樓主。網民更教樓主做人，再過幾個月就是有實習生潮，根據經驗，十個有九個都是老闆的親戚，建議樓主多加小心。

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責任編輯：張瑋婷