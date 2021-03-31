【小米股價】小米推新手機、燒錢造車　一文看大行點睇！

小米 （01810） 近期動作多多，除了發布3款新手機外，小米正式確認造車，電動車首期投資為100億元人民幣，預計未來10年小米智能電動車投資額100億美元。雖然投資金額不菲，但大行普遍持正面態度，瑞信維持小米「跑贏大市」評級，目標價保持34.3元。花旗亦指小米能負擔得起電動車投資，維持「買入」評級，目標價30元。

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雷軍：造車需大量資金但小米有錢 「人生最後一次重大創業」【下一頁】

小米折疊手機MIX FOLD售9999元起 雷軍愛用MIX FOLD打機【下一頁】

瑞信報告指出，小米推出Mi 11 Pro、設有加大屏幕的高階版小米Mi 11 Ultra、 WiFi 6 router、折疊手機MIX FOLD。瑞信指出，新產品延伸至高端智能手機市場， 並加強其物聯網（IoT）產品。該行預期，今年Mi 11系列的出貨量會超越100萬部，IoT將在第一季度恢復逾30%的同比增長，主要集中在家用電器和筆記本電腦上。

另外，花旗報告表示，小米計劃未來十年投資額100億美元於發展電動車業務，相信已足夠支付電動車業務的啟動資金，估計小米未來每年約有200億人民幣的營運現金流，擁有充裕的現金，令公司負擔得起拓展電動車業務的計劃，風險可控。該行認為，小米年均投資65億元人民幣，不到公司總收入2%，但支出會影響淨利潤表現。花旗表示，汽車行業對小米而言是一項全新的業務，可以為小米提供巨大的增長機會。在電動車子公司的估值，計入對小米綜合估值之前，市場可能會給小米帶來更高的估值。

野村亦指，小米進軍電動車市場好處比壞處多，因電動車類似小米硬件業務，尤其可透過各類硬件設備，擴大終端使用者數量，然後再利用互聯網業務獲取利潤。該行又指，小米10年100億美元投資計劃，折合700億人民幣，單是去年底持有現金1080億元人民幣。野村認為100億美元足夠建設一座年產能12萬輛的工廠、一個電動車平台，並滿足10年研發開支需求。該行維持小米「買入」評級，目標價27元不變。

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編輯：吳敏芳