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【數碼轉型】IBM押注AI與混合雲技術　本地數碼轉型進入第二階段

科技 15:19 2021/03/31

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IBM香港總經理魏已倡（中）表示，混合雲達到1萬億美元的市場規模，未來發展前景仍大，因為目前僅有25%工作負載遷移到共有雲，而企業的AI技術部署僅有個位數。（李彥煒攝）

近年科技變化得很快，IBM香港總經理魏已倡表示，為適應市場變化，IBM近期就一分為二：IBM與NewCo，後者專注IT基礎建設現代化；前者仍稱為IBM。他續指，數碼化浪潮下，IBM將專注混合雲與AI（人工智能）兩大科技領域。

混合雲與AI的這兩項科技領域，近年的變化就最顯著，魏表示，IBM將定位為此，並專注這兩大科技趨勢發展。「我們看到高達1萬億美元的混合雲市場規模，未來發展前景仍大，因為目前僅有25%工作負載遷移到公有雲，而企業的AI技術部署僅有個位數。」

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IBM近年就收購Red Hat，旗下的Red Hat OpenShift平台可成為核心，做到容器（container）及相關操作。（法新社圖片）

安全平台管理最關鍵

新冠肺炎疫情下，企業紛紛上雲，唯魏已倡指出，仍有不少企業的核心系統偏向陳舊。「即使是本地銀行金融機構，其系統都仍然有不少legacy部分，要遷移至雲端，不能一步登天。」他亦舉出例子稱，混合雲可以讓企業更靈活應對挑戰，提高開發員的生產力，以及IT基礎建設的成本效益。「客戶發現，選擇混合雲方法創造的價值，比單純依靠公有雲要高出2.5倍。」

魏已倡相信，混合雲環境仍然會存在一段時間，而當中就需要有好的平台去做好管理。為了把握混合雲與AI的商機，IBM就採用以平台為中心的方法。他表示，近年Linux、容器（Kubernetes）就是IBM混合雲平台的基礎。「IBM以Red Hat OpenShift平台為核心，幫客人去做容器及相關操作。」

IBM香港總經理魏已倡表示，即使是本地銀行金融機構，其系統都仍然有不少legacy部分，要遷移至雲端，不能一步登天。（李彥煒攝）

他解釋，不少企業開始意識到容器的好處，但要讓企業的系統做到，必須要有一個靈活且安全的平台。「去讓整體『containerized』容器化，而開源性質的OpenShift平台就可以幫客人做到，目前有超過2800個客戶使用IBM的混合雲平台，按年增長40%。」而AI方面，魏稱，自動化、自然語言處理是IBM AI平台的優勢，客戶可以借助平台，將AI融入他們的核心業務流程，如招聘、供應鏈及客戶服務等。

數碼化進程來到第二章

本地方面，IBM全球企業諮詢服務部香港區總經理及合夥人周立釗表示，經過去年，目前本地數碼化已經來到第二階段。

目前企業的數碼化進程已經來到Chapter Two（第二章），大家仍然需要深入了解如何完整轉換到雲端環境，並利用AI技術去做分析，逐漸改變核心工作流程。

說到創新的科技技術在本地的普及程度，魏已倡就表示，其實AI加上雲端亦並非新鮮事物，但當新興技術出現時，中、港的商家，特別是中小企業（SME），以及家族辦公室（family business）的取態就較為保守。「他們多以ROI（投資報酬率）為主要考量，或許要有先導例子，才會首肯嘗試。」他指出，目前其實大家都已經知道AI的好處，但如何可以做到進一步的自動化就是問題所在。「如何利用數據總結出洞見（insight）以及預測，就是當務之急。」

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記者：李彥煒

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