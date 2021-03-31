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【小米新logo】歷時3年設計小米新Logo的原研哉是何人？　雷軍願付200萬元有原因

Hot Talk 15:12 2021/03/31

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【小米新logo】歷時3年設計小米新Logo的原研哉是何人？　雷軍願付200萬元有原因

歷時3年，為小米 （01810） 設計新logo的日本設計師原研哉，其設計的「超橢圓之美」小米logo，被網民議論紛紛。這個市傳價值200萬人民幣的設計，是否物有所值，小米董事長雷軍心裡有數。為何雷軍願意豪灑金錢，會將小米logo的設計重任交給原研哉？

原研哉於1958年出生，一直活躍於設計領域，曾設計長野奧運會開閉幕式節目紀念冊、設計2005年愛知萬國博覽會官方海報等。原研哉自2002年擔任無印良品的藝術總監，開始了藝術指導工作，2012年起擔任代官山蔦屋書店的藝術總監。他擔任的職務包括：日本設計中心代表、武蔵野美術大學教授、日本設計委員會理事長、日本平面設計師協會副會長。

原研哉親解小米新logo的設計意念【下一頁】

原研哉的著作《設計中的設計》、《白》等，被翻譯成多國語言出版發行，深受讀者喜愛。從原研哉書中的文字，透露出他的設計意念。

【「白」指的不是白色，而是可以感覺到白色的「感受性」。所以我們不需要尋找白，而是要尋找能夠感覺白的感受方式。』（《白》）

「紙是白色的，這一事實顯得很自然。而白色的紙其實一點都不平常，只是因為紙在我們的日常生活中太普通，以致於我們對它的卓越性已習以為常了。」（《設計中的設計》）

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編輯：陳韻妍

 

港股 小米集團－W（01810） 雷軍 設計 日本 無印良品 小米

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