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【網民熱話】公司升你做經理 但要求減10%人工 網民籲：袋住先

理財智慧 17:31 2021/03/31

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今時今日，每個打工仔期望升職後將獲大幅加薪，原來現實未必是這樣。近日有網民在討論區開帖，指自己現在於公司擔任助理經理，一個月工資為四萬元，但公司最近有意讓樓主升職，惟必須薪減10%，故開帖詢問網友意見。

 

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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此帖文一出，不少網民認為樓主應該接受升職，做滿一年後再轉工也不遲，起碼樓主是經理級數，「升職先, 拿住經理級數，再在外面找一份人工高一點。」、「升職先，在這個職位做一年，如果不對路再轉工。」、「當然升職啦！到時轉工起碼都是助理經理級數，轉到經理的機會將更大」、「助理經理滿街都是, 經理就少一點, 接受此提議方便跳槽。」 

然而，亦有網民不建議樓主接受升職，因為升職後減人工幅度高，更有機會被炒魷魚，「2022年4月出花紅，然後公司2022年3月炒你魷魚。」、「一般人都認為升職減月薪是很有問題，有問題當然立即問原因，而且升完之後一年才加3.8％這麼少」、「會不會真是不夠一年就炒你魷魚，賠一個月糧？」、「如果公司出花紅前炒你，淨係賠540萬/12=45萬，但你每個月收少四萬。」

【網民熱話】老闆含淚宣佈減薪 網民笑言老闆可以做影帝    【下一頁

 

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責任編輯：陳頌潔

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