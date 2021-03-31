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Google投資2500萬美元予歐盟新基金 打擊網路假消息

環球政經 15:10 2021/03/31

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Google今日（週三）表示將向新成立的「歐洲媒體與資訊基金」（European Media and Information Fund）投資2500萬美元，以打擊假新聞。

【抖音TikTok】印度當局以逃稅為由 凍結字節跳動當地戶口：【下一頁

疫情期間和去年美國大選導致網絡有大量虛假信息，部分人士指責社交媒體沒有積極地解決問題，而監管機構則表示他們可能會通過嚴厲的限制採取行動。

【行業分析】全球「缺芯」！ 內地車企今年首兩月減產5%至8% 車企點應對？下一頁

由卡盧斯特古爾本基安基金會（Calouste Gulbenkian）基金會和歐洲大學學院（European University Institute）上週成立的「歐洲媒體與資訊基金」招募了研究人員、事實查核人員、非營利組織和其他公益機構，目的是協助打擊假新聞。
 

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責任編輯：梁翠麗

疫情 假新聞 媒體 歐洲 美國 Google 歐盟

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