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【大行點睇】大和指東風現估值吸引 料A股上市後派息比率可達4成

股樓投資 16:41 2021/03/31

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大和發表研究報告指，東風集團（00489）去年純利按年跌16%，符合該行預期，微降該股今明兩年的每股盈利預測0.7%。該行認為，東風股價年初至今累跌23%後，現價估值合理，因此將評級由「沽售」上調至「持有」，維持目標價7.3元。

【內房股】收入去年增三成資產結構改善 弘陽地產順利通過三條紅綫  詳情請看[下一頁]

大和指，因目前東風正申請A股上市，若宣派股息將影響上市進展，所以不派末期息。東風早前曾指，於A股上市後三年內，分派比率將由往的約15%至17%水平，增至不少於40%。公司管理層稱，其A股上市申請正進行中，料年內可成事。該行相信東風今年度將恢復派息，分派比率有機會達40%。

【抖音TikTok】印度當局以逃稅為由 凍結字節跳動當地戶口 詳情請看[下一頁]

大和續指，東風今年將推出現有車款的升級版，加上與日本公司的合營品牌需求殷切，東風本田及東風日產將推動東風整體銷量增長，料年內將增長8%至10%。另外，東風旗下的高端新能源車品牌嵐圖（Voyah）正按計劃發展，料9月將推出首個車款；明後兩年料每年推出一個車款，其第四個新能源車款正屆開發階段。

大行目標價：

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撰文 : 趙家盈

東風集團股份（00489） 港股 大行報告 A股 派息 純利 每股盈利 派息比率 估值合理 品牌

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