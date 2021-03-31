【大行報告】小米發展電動車　野村：利多於弊　花旗：市場或予更高估值

昨日小米(01810)正式宣布進軍電動車市場。野村發表研究報告表示，認為該消息利多於弊，但管理層未有提供更深入資訊，對此感到失望，令投資者及分析員難以估計其銷售貢獻及推出的速度。不過該行認為小米的品牌形象及物聯網生態系統適合發展電動汽車。當中最重要的信息是小米未來10年將投資100億美元在電動汽車領域。該行維持「買入」評級，目標價維持27港元。

另外，花旗亦發表報告指，小米計劃未來10年投資100億美元於電動車業務，該行認為小米年均投資65億元人民幣，不到公司總收入2%。該行估計小米未來每年約有200億人民幣的營運現金流，擁有充裕的現金，令公司負擔得起拓展電動車業務的計劃，風險可控。

花旗表示，汽車行業對小米而言是一項全新的業務，任何進入或相關投資都可能對小米的財務以及投資者的回報預期和股票估值產生重大影響。新電動車業務可以為小米提供巨大的增長機會，市場可能會給予小米帶來更高的估值。該行維持對小米「買入」評級及目標價30元。

大行對小米評級及目標價：