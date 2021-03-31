用足3年時間構思　小米換新LOGO方形變圓形惹熱議

小米（01810）於昨日（30日）宣布，將使用全新LOGO，開始升級品牌識別系統。小米表示，新標識不只外型的改變，亦為內在精神的升級。「為小米品牌視覺融入東方哲學的思考，國際知名設計師原研哉與小米攜手，從“科技與生命的關係”出發，提出全新的設計理念。」據指，這個新LOGO是由原研哉花了3年時間構思，有傳該LOGO的設計費約200萬元。

從圖片可見，小米的LOGO原本為橙色方形，更改後則變為較圓的形狀，在內地更引起熱議。在微博上有不少網民認為這個LOGO沒有太大變化，根本不足以用3年時間設計，「我覺得雷總被騙錢了」，有人嬉稱其實這少少的變化不單是在LOGO本身的外表：「不得不佩服大師的想法，小小的修改，整體的想法變那麼的大。」

有人則直言：「他不就是從方的變成了圓的？ ？別來那一套內行外行之類的，logo不就是給我們外行看的。你內行牛逼你別整logo直接意念交流不就行了。」

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責任編輯：黎淑雯

