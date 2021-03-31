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【新股IPO】喜茶再傳下半年來港上市　創始人否認：沒上市計劃

股樓投資 15:21 2021/03/31

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內地著名的連鎖茶飲品牌喜茶（HEYTEA）再傳出計劃年內來港上市，惟遭創始人兼CEO聶雲宸否認，在朋友圈發聲明直指：「因為次數太多了，統一澄清下今年我們沒有任何上市計劃。」

嗶哩嗶哩9626自稱是百度9888？　央視狠批：不可原諒，見【下一頁】

正所謂，你有你否認，市場則繼續在揣測。何解大家都對這些「沒有上市計劃」的回應不太理會，且一而再傳聞四起？無他，因為過去不少公司在宣布上市前都指沒有上市計劃，但過一段時間有關上市消息就會被落實，隨即再啟動招股。

然而，喜茶去年已傳出要來港上市。最新消息就指，喜茶已啟動上市計劃，預期下半年就會在港掛牌，並已委任中金及瑞銀為公司安排管理層路演。

小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？，見【下一頁】

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喜茶於2012年在深圳成立，並完成了3輪融資，其中最後一輪投資方有高瓴資本。喜茶去年完成C輪融資後，估值已達160億元人民幣。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

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