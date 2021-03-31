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6歲小童於家中花園　發現近5億年歷史化石

環球政經 18:36 2021/03/31

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一名六歲的男童利用在聖誕節收到的一套化石狩獵工具包，於家中花園挖出近5億年前化石。

據《BBC》報道，只有六歲的Siddak Singh Jhamat和父親在家中後院挖蟲子，怎料居挖出一塊近5億年前的化石。Sid表示，本身只想找些蟲子和瓦片之類的物件，卻意外覓得一塊形狀奇特的石頭。

Sid的父親Vish Singh隨後通過Facebook上的化石組織群組，識別出這是角珊瑚，他又估計化石有2.51至4.88億年的歷史。「有人說，如果仔細看就可以在任何地方找到化石，但是找到像這樣的巨大化石是非常獨特。」

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責任編輯：黎淑雯
 

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