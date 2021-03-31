【小米新logo】小米logo價值200萬？　獲原研哉「超橢圓之美」加持的第一款小米產品是甚麼？

▲ 【原研哉】小米新LOGO價值200萬？ 獲原研哉設計加持的第一款小米產品是甚麼？

小米 （01810） 董事長雷軍周二在小米春季產品發布會上，公布小米將會換上新logo。小米新logo由日本設計師原研哉Kenya Hara所設計。據原研哉解釋，小米新logo含有「科技越是進步，就越接近生命的形態」之意，因此他提出「Alive生命感」設計理念以回應小米的企業文化。雷軍沒有透露聘用原研哉設計小米新logo的費用，但內地媒體指，小米新logo設計費用高達200萬元人民幣。

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原研哉稱，具備「超橢圓」數學之美的小米新logo，不再局限於畫面的一角，仿佛有了生命。原研哉同時重新設計了Xiaomi字母的logo。雷軍指，小米新logo，logo外框由方形變圓形，為小米品牌視覺融入東方哲學的思考。

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原研哉保留了小米品牌的「橙色」，同時加入銀色作為輔助。雷軍以「小米橙，科技銀，小米品牌色彩新搭檔，象徵著生命力與高科技的結合」來形容，並稱新色代表小米高品質的科技探索。

圖看小米新logo

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除了設計小米新logo，原研哉新自設計，獲小米新logo加持的第一款小米產品，是「小米環保袋」。雷軍指，小米環保袋採用杜邦Tyvek材質，好看又耐用，還可水洗，「像紙一樣的布，柔韌強韌，綠色環保，黑科技」。

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