▲ 【iPhone 13】郭明錤：舜宇料取得iPhone 13的7P廣角鏡頭訂單 第二季出貨

小米 （01810） 推出折疊屏手機MIX FOLD後，市場對蘋果Apple（美：AAPL）的新iPhone更加期待，預期下半年會有iPhone 13。有最強蘋果分析師之稱的天風國際分析師郭明錤認為，舜宇光學 （02382） 可望通過iPhone 13的7P廣角鏡頭品質驗證並取得訂單，預計在第二季出貨。

郭明錤引述產業調查指，舜宇光學的iPhone 7P廣角鏡頭樣本良率優於玉晶光（台：3406），因此認為舜宇光學的大量生產良率將優於預期，並與玉晶光相當，而受益於成本優勢，舜宇光學的蘋果鏡頭出貨可望在未來3年內顯著增長。

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「iPhone 13 mini、13與13 Pro共用同一顆f1.6 7P廣角鏡頭，而iPhone 13 Pro Max採用f1.5 7P廣角鏡頭，故舜宇光學取得的訂單為需求最大的項目，預期舜宇光學最快將自5月開始出貨iPhone 13的7P廣角鏡頭給LG Innotek。」

郭明錤預估，舜宇光學在2H21的7P廣角鏡頭訂單比重約10%，而受益於產能擴張，訂單比重可望逐年成長。

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「若舜宇光學在2H21出貨iPhone與iPad鏡頭順利，則可望與Apple加強合作關係並擴產，因舜宇光學在Apple鏡頭供應鏈出貨基期低，故出貨量可望在未來3年內顯著增長。」

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