  • 28°C
香港時間 : 2021331日 (三) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 13】郭明錤：舜宇料取得iPhone 13的7P廣角鏡頭訂單　第二季出貨

股市 14:01 2021/03/31

分享：

【iPhone 13】郭明錤：舜宇料取得iPhone 13的7P廣角鏡頭訂單　第二季出貨

小米 （01810） 推出折疊屏手機MIX FOLD後，市場對蘋果Apple（美：AAPL）的新iPhone更加期待，預期下半年會有iPhone 13。有最強蘋果分析師之稱的天風國際分析師郭明錤認為，舜宇光學 （02382） 可望通過iPhone 13的7P廣角鏡頭品質驗證並取得訂單，預計在第二季出貨。

郭明錤引述產業調查指，舜宇光學的iPhone 7P廣角鏡頭樣本良率優於玉晶光（台：3406），因此認為舜宇光學的大量生產良率將優於預期，並與玉晶光相當，而受益於成本優勢，舜宇光學的蘋果鏡頭出貨可望在未來3年內顯著增長。

小米MIX FOLD係點？詳見【下一頁】

「iPhone 13 mini、13與13 Pro共用同一顆f1.6 7P廣角鏡頭，而iPhone 13 Pro Max採用f1.5 7P廣角鏡頭，故舜宇光學取得的訂單為需求最大的項目，預期舜宇光學最快將自5月開始出貨iPhone 13的7P廣角鏡頭給LG Innotek。」

郭明錤預估，舜宇光學在2H21的7P廣角鏡頭訂單比重約10%，而受益於產能擴張，訂單比重可望逐年成長。

蘋果將於6月舉行開發者年度大會【下一頁】

「若舜宇光學在2H21出貨iPhone與iPad鏡頭順利，則可望與Apple加強合作關係並擴產，因舜宇光學在Apple鏡頭供應鏈出貨基期低，故出貨量可望在未來3年內顯著增長。」

相關文章：【新iPad】外電：蘋果最快於4月推新iPad Pro　應對在家工作增加

相關文章：【大行報告】舜宇2382績優　券商唱好野村「轉軚」升目標價（附券商目標價）

港股 舜宇光學科技（02382） 小米 Apple iPad iPhone 鏡頭

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌逾百點　小米午後倒跌、港視績後挫一成（不斷更新）

下一篇文章

今日推介領展 | 東風集團、聯想、恒安、海豐國際、廣汽最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米電動車】小米確認造車10年投資100億美元　股價曾升6%
【小米電動車】小米確認造車10年投資100億美元　股價曾升6%
【新股IPO】百融雲創6608暗盤收市潛水　一手帳面蝕約1200元
【新股IPO】百融雲創6608暗盤收市潛水　一手帳面蝕約1200元
【新股IPO】聯易融9959今截招股　孖展錄341億、超購40倍　部分券商抽飛、騰訊渣打持股
【新股IPO】聯易融9959今截招股　孖展錄341億、超購40倍　部分券商抽飛、騰訊渣打持股
【港視改名】香港電視績後跌8%　轉虧為盈、擬改名「香港科技探索」　王維基：成績更好會考慮派息（第二版）
【港視改名】香港電視績後跌8%　轉虧為盈、擬改名「香港科技探索」　王維基：成績更好會考慮派息（第二版）
【小米造車】雷軍：造車需大量資金但小米有錢　「人生最後一次重大創業」
【小米造車】雷軍：造車需大量資金但小米有錢　「人生最後一次重大創業」
【Archegos斬倉】Bill Hwang花8年東山再起、1周幾清袋　老虎基金創辦人仍看好「我是他超級擁躉」
【Archegos斬倉】Bill Hwang花8年東山再起、1周幾清袋　老虎基金創辦人仍看好「我是他超級擁躉」