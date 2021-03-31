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世衛堅持口罩非必需 強調前線醫護或病人先要帶

環球社會熱點 14:10 2021/03/31

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新冠肺炎疫情仍然肆虐全球，時刻佩戴口罩已成各地共識。世界衛生組織（WHO）卻唱反調，依然堅持新冠肺炎疫情初期的論調，指民眾若非出現病徵或需照顧確診者，則無需佩戴口罩。世衛表示，現在未有具體證據顯示，民眾大規模佩戴口罩有潛在好處。

世衞公共衞生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周一（29日）於瑞士表示，現階段沒有具體證據，證明民眾大規模佩戴口罩有潛在好處。相反，有證據顯示口罩正在被濫用。瑞安強調，口罩及其他醫療用品正面臨全球短缺問題，最受病毒威脅的是前線醫護人員。但部分醫護卻不願配搭口罩，想法令人震驚。

世衛促分享技術 打擊全球新冠疫苗不平等 【下一頁】

世衞流行病學家范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）周一表示，應「優先」（ prioritize） 為「最需要人士」（who need it most）提供口罩。范克爾克霍夫表示，民眾於社區中除非出現病徵，並有可能造成傳播風險，否則不建議佩戴口罩。她強調，口罩應留給患者以及照顧者。

世衛上周曾在記者會上警告，現時全球前線醫護都在面對醫療保護用品供應，「明顯不足」（significant shortage）的情況，保護前線醫護人員是首要任務。短缺用品包括個人防護裝備（PPE）、口罩、手套及面罩等。

責任編輯：李俊儀

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