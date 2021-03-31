變種病毒無損疫苗功效？康復者抗體成功辨認多款變種

新冠肺炎病毒持續出現變種，使人憂慮新冠疫苗功效減弱。惟美國有研究發現，曾感染原有病毒株新冠肺炎康復者體內的T細胞，仍然能辨認出多款變種病毒，研究報告直指，T細胞有反應，則免疫系統理應能有效應對變種病毒。

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美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）的研究人員，為了解人體免疫系統對變種病毒反應，對30名曾感染原有病毒株的新冠肺炎病毒康復者血液樣本進行測試。

結果發現，樣本中的T細胞（T-cell），對英國﹑南非及巴西的三款變種新冠病毒株，均產生反應。T細胞是免疫系統重要部分，負責辨認病毒，強烈的T細胞反應，是啟動人體防衛機制的關鍵。

研究報告指，T細胞有反應，則人體免疫系統理應可應對變種病毒。

疫苗得以發揮作用，正是教曉人體第一時間辨識出現冠病毒，但變種病毒的刺狀蛋白（spike protein），出現變異，而刺狀蛋白正是人體賴以辨認病毒的關鍵特徵，故科學界一直非常擔心人體無法辨認變種，疫苗因而失效，今次發現無疑今人欣喜。

不過，今次研究的樣本數目較少，仍需大型研究，獲取更多數據才能確認T細胞的反應。此外，人體免疫系統對變種病毒的整體反應，也需要進一步研究。

責任編輯：吳漢培