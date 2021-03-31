  • 28°C
香港時間 : 2021331日 (三) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

變種病毒無損疫苗功效？康復者抗體成功辨認多款變種

環球社會熱點 14:30 2021/03/31

分享：

新冠肺炎病毒持續出現變種，使人憂慮新冠疫苗功效減弱。惟美國有研究發現，曾感染原有病毒株新冠肺炎康復者體內的T細胞，仍然能辨認出多款變種病毒，研究報告直指，T細胞有反應，則免疫系統理應能有效應對變種病毒。

【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種 德國加入（第三版） 【下一頁】

巴基斯坦總統總理輪番中招 同接種國藥疫苗後確診 【下一頁】

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）的研究人員，為了解人體免疫系統對變種病毒反應，對30名曾感染原有病毒株的新冠肺炎病毒康復者血液樣本進行測試。

結果發現，樣本中的T細胞（T-cell），對英國﹑南非及巴西的三款變種新冠病毒株，均產生反應。T細胞是免疫系統重要部分，負責辨認病毒，強烈的T細胞反應，是啟動人體防衛機制的關鍵。

研究報告指，T細胞有反應，則人體免疫系統理應可應對變種病毒。

疫苗得以發揮作用，正是教曉人體第一時間辨識出現冠病毒，但變種病毒的刺狀蛋白（spike protein），出現變異，而刺狀蛋白正是人體賴以辨認病毒的關鍵特徵，故科學界一直非常擔心人體無法辨認變種，疫苗因而失效，今次發現無疑今人欣喜。

不過，今次研究的樣本數目較少，仍需大型研究，獲取更多數據才能確認T細胞的反應。此外，人體免疫系統對變種病毒的整體反應，也需要進一步研究。

責任編輯：吳漢培

相關文章

特朗普個人網站面世 有免費真人見面服務？
今日
特朗普個人網站面世 有免費真人見面服務？
美國歧視亞裔問題嚴峻 白宮6大措施應對
今日
美國歧視亞裔問題嚴峻 白宮6大措施應對
Space X試飛落地又爆炸 馬斯克：「起碼今次有準」
今日
Space X試飛落地又爆炸 馬斯克：「起碼今次有準」
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
今日
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
YouTube拒絕下架鼓勵搶劫亞裔歌曲 堅持屬藝術創作自由
今日
YouTube拒絕下架鼓勵搶劫亞裔歌曲 堅持屬藝術創作自由
傳染病 巴西 南非 英國 美國 疫苗 新冠肺炎疫情

下一篇文章

世衛堅持口罩非必需 強調前線醫護或病人先要帶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】科學家恐1年內失效 促加快研發新一代疫苗
【新冠疫苗】科學家恐1年內失效 促加快研發新一代疫苗
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間14:00）
【美國疫情】美CDC警告疫情數據惡化 厄運或即將到來
【美國疫情】美CDC警告疫情數據惡化 厄運或即將到來
巴基斯坦總統總理輪番中招 同接種國藥疫苗後確診
巴基斯坦總統總理輪番中招 同接種國藥疫苗後確診
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種 德國加入（第三版）
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種 德國加入（第三版）
美國饒舌歌手推出人血波鞋 Nike控侵權
美國饒舌歌手推出人血波鞋 Nike控侵權