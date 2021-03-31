【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）

▲ SpaceX昨（30日）在美國德州進行今年第4次星艦火箭試飛，惟在降落過程再次以爆炸失敗收場。

Tesla創辦人馬斯（Elon Musk）旗下的太空探索企業SpaceX，近日又再度進行重型火箭「星艦」（Starship）最新原型機SN11試飛。而原本升空後能安全著陸，卻最後又再次宣告失敗，在降落途中爆炸。馬斯其後表示，著陸推進開始不久後，就發生了大事，將會檢查並找出問題。

【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛 再次著陸失敗兼炸毀（有片）

【太空任務】SpaceX「星艦」挑戰新高度 試飛降落失敗兼炸毀（有片）

SpaceX昨（30日）在美國德州進行今年第4次星艦火箭試飛，惟在降落過程再次以爆炸失敗收場。馬斯其後在Twitter表示，根據事後檢討，星艦火箭著陸時，引擎發生了「劇烈變化」，才會又造成爆炸，部份太空船的碎片甚至飛到8公里之遠。惟詳細的原因，仍須SpaceX的工程師進一步檢查。

事實上，包括昨日的試飛在內，星艦火箭已是第4次試飛了，SN8、SN9通通都是在降落時失敗爆炸；而第3次試飛的SN10在降落時，雖然順利著陸，但最後在地上停留約8分鐘之後，突然原地爆炸。

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責任編輯：曾曉汶