  • 28°C
香港時間 : 2021331日 (三) 14:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

YouTube拒絕下架鼓勵搶劫亞裔歌曲 堅持屬藝術創作自由

環球社會熱點 13:46 2021/03/31

分享：

美國針對亞裔暴力及襲擊事件越演越烈，白宮亦推出一系列措施應對歧視亞裔問題。YouTube近日拒絕把一首涉及鼓勵搶劫亞裔社區的歌曲下架，引起員工不滿。據悉，雖然YouTube管理層認為歌詞對亞裔有侵犯成分，但基於對藝術創作自由，不會把歌曲下架。

美國各地示威反歧視亞裔 網傳掌摑亞裔挑戰 【下一頁】

有YouTube員工於內部討論批評，由美國饒舌歌手YG演唱的《 Meet the Flockers 》，歌曲於2014年上傳，歌詞含有鼓勵人們針對亞裔社區，特別是中國人居住的社區進行盜竊，充滿歧視成分。

部分員工要求負責過濾信息的信任及安全小組把歌曲下架，但該部門主管及另一名內容決策負責人於3月中拒絕請求。他們認為雖然歌曲具侵犯亞裔成分，亦有考慮近期針對亞裔持續暴力行為。但基於YouTube尊重藝術創作的自由、避免樹立先例需要刪去更多音樂，因而不會把該歌曲下架。

紐約市打擊亞裔仇恨犯罪 組亞裔臥底警察隊 【下一頁】

YouTube去年透露，共刪除逾9.7萬條影片及超過4,600萬條評價，因違反該公司涉及仇恨言論政策。

責任編輯：郭麗明

相關文章

紐約市打擊亞裔仇恨犯罪 組亞裔臥底警察隊
2021/03/26
紐約市打擊亞裔仇恨犯罪 組亞裔臥底警察隊
美國各地示威反歧視亞裔 網傳掌摑亞裔挑戰
2021/03/28
美國各地示威反歧視亞裔 網傳掌摑亞裔挑戰
【移民美國】針對亞裔歧視加劇 怎向子女說清楚？
2021/03/29
【移民美國】針對亞裔歧視加劇 怎向子女說清楚？
美國亞裔退伍軍人除衫露傷痕 證明自己愛國
2021/03/29
美國亞裔退伍軍人除衫露傷痕 證明自己愛國
美國歧視亞裔問題嚴峻 白宮6大措施應對
今日
美國歧視亞裔問題嚴峻 白宮6大措施應對
歧視 歌曲 歌手 美國 YouTube 搶劫 音樂

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間14:00）

下一篇文章

【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】科學家恐1年內失效 促加快研發新一代疫苗
【新冠疫苗】科學家恐1年內失效 促加快研發新一代疫苗
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間14:00）
【美國疫情】美CDC警告疫情數據惡化 厄運或即將到來
【美國疫情】美CDC警告疫情數據惡化 厄運或即將到來
巴基斯坦總統總理輪番中招 同接種國藥疫苗後確診
巴基斯坦總統總理輪番中招 同接種國藥疫苗後確診
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種 德國加入（第三版）
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種 德國加入（第三版）
美國饒舌歌手推出人血波鞋 Nike控侵權
美國饒舌歌手推出人血波鞋 Nike控侵權