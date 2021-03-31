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YouTube拒絕下架歧視亞裔歌曲 稱是藝術創作自由

環球社會熱點 13:46 2021/03/31

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美國針對亞裔暴力及襲擊事件越演越烈，白宮亦推出一系列措施應對歧視亞裔問題。YouTube近日拒絕把一首涉及鼓勵搶劫亞裔社區的歌曲下架，引起員工不滿。據悉，雖然YouTube管理層認為歌詞對亞裔有侵犯成分，但基於對藝術創作自由，不會把歌曲下架。

美國各地示威反歧視亞裔 網傳掌摑亞裔挑戰 【下一頁】

有YouTube員工於內部討論批評，由美國饒舌歌手YG演唱的《 Meet the Flockers 》，歌曲於2014年上傳，歌詞含有鼓勵人們針對亞裔社區，特別是中國人居住的社區進行盜竊，充滿歧視成分。

部分員工要求負責過濾信息的信任及安全小組把歌曲下架，但該部門主管及另一名內容決策負責人於3月中拒絕請求。他們認為雖然歌曲具侵犯亞裔成分，亦有考慮近期針對亞裔持續暴力行為。但基於YouTube尊重藝術創作的自由、避免樹立先例需要刪去更多音樂，因而不會把該歌曲下架。

紐約市打擊亞裔仇恨犯罪 組亞裔臥底警察隊 【下一頁】

YouTube去年透露，共刪除逾9.7萬條影片及超過4,600萬條評價，因違反該公司涉及仇恨言論政策。

責任編輯：郭麗明

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