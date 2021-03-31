【抖音TikTok】印度當局以逃稅為由 凍結字節跳動當地戶口

外媒引述消息人士指，印度以逃税為由，於3月中起凍結抖音母企字節跳動（ByteDance）在當地的銀行帳戶，據悉涉及花旗銀行和滙豐銀行（00005）的帳戶。字節跳動已向當地法院請求取消相關指令。

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消息人士指，今年三月中印度當局指字節跳動於當地的子公司及新加坡母公司TikTok Pte Ltd之間的在線廣告交易涉逃稅。因此下令凍結公司在印度的兩個銀行帳戶。另外，當局亦下令花旗和滙豐禁止字節跳動印度在跟其稅務識別號相關的其他銀行帳戶裡提取資金。

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據法院文件顯示，字節跳動稱，雖然被凍結資金只有約1000萬美金，但使公司難以向員工支薪及繳稅，並稱當局凍結銀行帳戶的決定是濫用司法程序。

今年初，印度宣布禁止TikTok、騰訊 （00700）旗下WeChat等中國手機應用程式後，字節跳動表示，決定於印度裁員。今年2月時，亦曾有傳字節跳動擬尋求出售其印度業務。

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