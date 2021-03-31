【消費優惠】ELEMENTS圓方推「週日親子電影場」　買小童戲票送大人戲票

▲ ELEMENTS圓方由4月起，每逢周末推出「週日親子電影場」。

本地疫情趨緩加上復活節將至，商場推出消費優惠促銷吸客。ELEMENTS圓方由4月起，每逢周末推出「週日親子電影場」，凡購買小童戲票即可免費獲贈成人戲票。該優惠可觀看包括：《大偵探福爾摩斯逃獄大追捕大電影》、《樣衰衰奇兵》、《小馬寶莉大電影》等。

PREMIERE CINEMAS推出的電影禮券及買一送一電影禮券，可觀看多套全新電影，包括由南韓兩大男神孔劉及朴寶劍主演的《複製人徐福》；由奧斯卡影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）及影后奧莉花高雯（Olivia Colman）主演、獲奧斯卡6項提名的《爸爸可否不要老》等。

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場內消費可獲免費泊車 加送450元汽油優惠券

消費者只要憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張，可享2小時泊車優惠。若於場內有即日的餐飲消費，還可享3小時泊車優惠。而消費滿400元，還可額外享高達5小時泊車優惠。由即日起至5月9日，只要換領任何免費泊車優惠，可額外獲總值450元加德士汽油優惠券。

另外，場內設有多項低至半價堂食優惠，包括：Mango Tree堂食惠顧「泰式海鮮饗宴」，可享買一送一優惠；指定日子到McSorley's Brewhouse & Grill堂食並惠顧每日指定菜式，可享低至半價優惠；MONSOON Oriental Cuisine惠顧「1.5小時無限暢飲」，可享優惠價168元等。

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責任編輯：馬意文