  • 28°C
香港時間 : 2021331日 (三) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】ELEMENTS圓方推「週日親子電影場」　買小童戲票送大人戲票

商業 14:41 2021/03/31

分享：

ELEMENTS圓方由4月起，每逢周末推出「週日親子電影場」。

本地疫情趨緩加上復活節將至，商場推出消費優惠促銷吸客。ELEMENTS圓方由4月起，每逢周末推出「週日親子電影場」，凡購買小童戲票即可免費獲贈成人戲票。該優惠可觀看包括：《大偵探福爾摩斯逃獄大追捕大電影》、《樣衰衰奇兵》、《小馬寶莉大電影》等。

PREMIERE CINEMAS推出的電影禮券及買一送一電影禮券，可觀看多套全新電影，包括由南韓兩大男神孔劉及朴寶劍主演的《複製人徐福》；由奧斯卡影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）及影后奧莉花高雯（Olivia Colman）主演、獲奧斯卡6項提名的《爸爸可否不要老》等。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【香港零售】香港2月零售銷貨值升30%　遜市場預期

場內消費可獲免費泊車　加送450元汽油優惠券
消費者只要憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張，可享2小時泊車優惠。若於場內有即日的餐飲消費，還可享3小時泊車優惠。而消費滿400元，還可額外享高達5小時泊車優惠。由即日起至5月9日，只要換領任何免費泊車優惠，可額外獲總值450元加德士汽油優惠券。

另外，場內設有多項低至半價堂食優惠，包括：Mango Tree堂食惠顧「泰式海鮮饗宴」，可享買一送一優惠；指定日子到McSorley's Brewhouse & Grill堂食並惠顧每日指定菜式，可享低至半價優惠；MONSOON Oriental Cuisine惠顧「1.5小時無限暢飲」，可享優惠價168元等。

【香港零售】零售協會：2月升幅大因基數低　業界對前景仍感悲觀

責任編輯：馬意文

相關文章

【消費優惠】ZALORA九週年優惠　港台及東南亞推多項優惠
2021/03/29
【消費優惠】ZALORA九週年優惠　港台及東南亞推多項優惠
【消費優惠】玩具“反”斗城推復活節優惠　Marvel、Hello Kitty、LOL低至七折
2021/03/30
【消費優惠】玩具“反”斗城推復活節優惠　Marvel、Hello Kitty、LOL低至七折
【消費優惠】恒隆推出全新獎賞計劃及手機App　跨商場儲分換獎品及專屬體驗
2021/03/30
【消費優惠】恒隆推出全新獎賞計劃及手機App　跨商場儲分換獎品及專屬體驗
【消費優惠】ELEMENTS圓方推「週日親子電影場」　買小童戲票送大人戲票
今日
【消費優惠】ELEMENTS圓方推「週日親子電影場」　買小童戲票送大人戲票
疫情 電影 孔劉 餐飲 海鮮 復活節 南韓 Elements 奧斯卡

下一篇文章

【酒店下午茶】帝京酒店聯乘香薰護膚品牌CANVAS　推「瑰麗仙境下午茶」每位270元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【展覽恢復】第18屆「香港春季購物節」及「香港春日美食節」復活節開幕　設有多項節目及禮遇（多圖）
【展覽恢復】第18屆「香港春季購物節」及「香港春日美食節」復活節開幕　設有多項節目及禮遇（多圖）
【限聚令放寬】戲院主題公園人數上限放寬至75%　酒吧派對房間仍須停業
【限聚令放寬】戲院主題公園人數上限放寬至75%　酒吧派對房間仍須停業
【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐
【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐
【物流大擠塞】長賜號擱淺近1周後終浮起　遊戲模擬長賜號穿越蘇彝士運河（附連結）
【物流大擠塞】長賜號擱淺近1周後終浮起　遊戲模擬長賜號穿越蘇彝士運河（附連結）
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【IMAX中國】中國電影業強勁　《哥斯拉大戰金剛》全球IMAX票房錄8100萬人民幣　中國佔6140萬人民幣
【IMAX中國】中國電影業強勁　《哥斯拉大戰金剛》全球IMAX票房錄8100萬人民幣　中國佔6140萬人民幣