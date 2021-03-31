▲ 【Archegos斬倉】摩通：涉事銀行損失或高達780億元

由老虎基金前高層Bill Hwang 管理的Archegos Capital遭銀行斬倉的事件繼續發酵，陸續有投行承認虧損。摩通估計，事件或令涉事銀行損失50億至100億美元（390億港元至780億港元）。摩通分析師Kian Abouhossein發表報告指出，與Archegos遭強制平倉產生的損失相比機構的貸款風險敞口將是「非常重大」。報告指出，野村暗示有可能損失20億美元，並且有媒體猜測瑞信或損失30億至40億美元「並非不可能」。

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多間銀行或損失達468億、瑞信恐較野村更傷 Archegos開腔：與Bill Hwang團隊尋最佳前路【下一頁】

分析師和投資者正試圖弄清楚Archegos事件給銀行所造成的最終損失，但由於涉及的槓桿交易的不透明性使這項工作變得更加困難。摩通此前曾估計損失在20億美元至50億美元之間。摩通又指，對瑞信和野村為何無法平掉所有頭寸仍然感到困惑，預期本周末之前能看到銀行方面的全部信息披露。

有分析認為，事件或影響瑞信15億瑞郎（約16億美元）股票回購計劃。野村方面，事件亦是該行行政總裁奧田健太郎上任一年以來面對的最大危機。富瑞報告指出，20億美元的虧損可能會大大削弱野村截至3月31日止的下半財年稅前利潤。野村截至去年12月底止9個月淨利潤達到3,085億日圓（約28億美元），創出了19年來的最高水平。 分析原預期野村2020年度會扭虧為盈，但事件令野村的業績增添變數。

雖然野村表示，潛在損失不會影響到公司的財務健康狀況，但是分析預計，該行可能會被迫降低股息並縮減股票回購計畫的規模。

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編輯：吳敏芳