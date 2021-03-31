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【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉

環球社會熱點 13:06 2021/03/31

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英國哈里王子和太太梅根宣佈脫離王室後，力爭財政獨立。早前有英國媒體分析哈里及梅根的收入來源，發現他們從父母查裡斯王子和戴安娜王妃獲得大量金錢。但原來哈里曾祖母亦為他留下大筆遺產，所繼承數目甚至多於哥哥威廉。

戴安娜王妃（Princess Diana）於1997離世後，遺產平分給哈里（Prince Harry）及威廉（Prince William）。但哈里曾祖母，現任英女王母親伊麗莎白王太后（Queen Mother Elizabeth）於2002年離世後，哈里卻繼承她1400萬英鎊（約1.5億港元）遺產中的大部分，所得數目遠超哥哥威廉。

梅根家姐譏哈里唔識分真相 新工一定做唔好 【下一頁】

一旦查理斯（Prince Charles）登基，威廉將會繼承威爾斯親王的角色，意味威廉將接收康瓦爾公國（Duchy of Cornwall）的財產，但哈利作為次子卻一無所有。英國媒體《太陽報》報道，伊麗莎白王太后考慮到這個原因，希望為哈里未來財政狀況提供保障，所以選擇把大部分遺產留給哈里。

雖然哈里所繼承確切數目仍是未知之數，但2002年英國廣播公司（BBC）的報告指，「因為威廉成為國王後，財政上將會從中收益」（since William will benefit financially by becoming king），所以伊麗莎白王后的「大部分」（bulk）遺產都歸於哈里。

哈里梅根「口疏」亂爆私隱  料難打入美國上流社會 【下一頁】

伊麗莎白王后逝世後，房產留給女兒英女王伊麗莎白二世。所收藏的印象派始祖莫奈（Monet）的畫作，則捐贈予皇家收藏（Royal Collection），並在白金漢宮展出。

責任編輯：李俊儀

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