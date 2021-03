【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉

英國哈里王子和太太梅根宣佈脫離王室後,力爭財政獨立。早前有英國媒體分析哈里及梅根的收入來源,發現他們從父母查裡斯王子和戴安娜王妃獲得大量金錢。但原來哈里曾祖母亦為他留下大筆遺產,所繼承數目甚至多於哥哥威廉。

戴安娜王妃(Princess Diana)於1997離世後,遺產平分給哈里(Prince Harry)及威廉(Prince William)。但哈里曾祖母,現任英女王母親伊麗莎白王太后(Queen Mother Elizabeth)於2002年離世後,哈里卻繼承她1400萬英鎊(約1.5億港元)遺產中的大部分,所得數目遠超哥哥威廉。

一旦查理斯(Prince Charles)登基,威廉將會繼承威爾斯親王的角色,意味威廉將接收康瓦爾公國(Duchy of Cornwall)的財產,但哈利作為次子卻一無所有。英國媒體《太陽報》報道,伊麗莎白王太后考慮到這個原因,希望為哈里未來財政狀況提供保障,所以選擇把大部分遺產留給哈里。

雖然哈里所繼承確切數目仍是未知之數,但2002年英國廣播公司(BBC)的報告指,「因為威廉成為國王後,財政上將會從中收益」(since William will benefit financially by becoming king),所以伊麗莎白王后的「大部分」(bulk)遺產都歸於哈里。

伊麗莎白王后逝世後,房產留給女兒英女王伊麗莎白二世。所收藏的印象派始祖莫奈(Monet)的畫作,則捐贈予皇家收藏(Royal Collection),並在白金漢宮展出。

