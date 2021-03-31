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【美官員電郵外洩】Politico：俄羅斯黑客入侵美國務院　涉嫌竊取數千官員電郵

科技 12:53 2021/03/31

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據美國政治新聞網站Politico引述美國國會消息人士報道，其另有發現俄羅斯黑客在去年涉嫌竊取了數千封美國國務院官員的電子郵件，惟未知是否為SolarWinds間諜活動的一部分。

美國早前爆發大規模網絡攻擊事件，美國軟件開發公司SolarWinds去年12月疑遭俄羅斯黑客攻擊，導致多個美國聯邦政府部門資料外洩。據美國政治新聞網站Politico引述美國國會消息人士報道，其另有發現俄羅斯黑客在去年涉嫌竊取了數千封美國國務院官員的電子郵件，惟未知是否為SolarWinds間諜活動的一部分。

報道指，消息人士稱俄羅斯克里姆林宮為指使黑客發動攻擊的幕後黑手，俄羅斯黑客疑入侵了美國國務院歐洲及歐亞事務局、東亞暨太平洋事務局的電件，而今次是近十年來第二次已知是由克里姆林宮支持的黑客攻擊。據指，受影響的事務局負責處理跟北約、歐洲和印度太平洋夥伴等美國盟友有關的問題。

【黑客攻擊】中國黑客疑攻擊新疆維吾爾族　Facebook移除多個黑客帳號

【黑客入侵】中國黑客組織入侵全球電訊商電腦　偷取5G技術機密

不過美國務院發言人在回應有關黑客攻擊的問題時，僅表示國務院有認真履行保護資訊安全的責任並不斷採取措施確保資料受保護，惟基於安全理由，目前無法討論任何有關事件的性質或範圍。

負責網絡及新興技術的副國家安全顧問Anne Neuberger則在一份聲明中指出，白宮對具體機構不予置評。

責任編輯：張寶燕

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