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【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用

科技 13:35 2021/03/31

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因應新冠疫情帶動的視像會議需求，Google再次宣布將免費無限使用期限，延期到今年6月底。

因應新冠疫情帶動的視像會議需求，Google去年宣布，一般使用者以Google帳號就能申請使用免費版Google Meet，服務期限將會到2021年3月31日。惟近日Google再次宣布，為應對疫情後的辦公新常態，將會將免費無限使用期限，延期到今年6月底。

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Google今（31日）在Twitter上宣布，由於在現時仍有不少客戶仍在家學習及工作，因此Google將會再次為免費用戶提供Google Meet免費服務，將免費服務的服務期限延到今年6月底。

Google再次宣布，為應對疫情後的辦公新常態，將會將免費無限使用期限，延期到今年6月底。

事實上，是次已是Google第二度宣布服務延期。由去年5月初起，Google首次宣布為標準用戶提供免費版Google Meet服務，並將會在去年9月底完結，惟當時疫情依然嚴重，多個國家處於封城狀態，因此宣布免費服務將會將延至今年三月底。而在服務即將完結的時候，Google再次宣布將會延到6月。

現時任何人只要具備Google帳號，即可以工作或私人電子郵件信箱到meet.google.com註冊、或以專屬的Google Meet iOS或Android 版App，或從Gmail、Google 行事曆啟動Google Meet，並沒有使用時間限制。

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責任編輯：曾曉汶

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