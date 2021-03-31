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【MIX FOLD】小米折疊手機MIX FOLD售9999元起　雷軍愛用MIX FOLD打機

股市 12:34 2021/03/31

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【MIX FOLD】小米折疊手機MIX FOLD售9999元起　雷軍愛用MIX FOLD打機

小米 （01810） 昨晚在小米春季發布會下半場中，正式發布小米折疊手機MIX FOLD。小米MIX FOLD搭載折疊大屏8.01英吋、AMOLED可折疊柔性屏、立體聲四揚聲器。小米MIX FOLD折疊起來屏幕為6.52英吋，比普通手機要窄。小米董事長雷軍稱，用小米MIX FOLD玩遊戲特別好，自己都玩了兩個小時。小米在發布會上，使用小米MIX FOLD演示玩遊戲《原神》。

小米MIX FOLD售價9999元人民幣起。有多款特別版，當中陶瓷特別版售價12999元人民幣。

圖看小米MIX FOLD手機

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小米MIX FOLD為數據安全和隱私保護開發新功能：「一鍵隱身」，即一鍵可關閉攝像頭、GPS定位等，尤為適合商務人士。手機性能方面，小米MIX FOLD電池容量達5020mAh，支持67W充電。搭載驍龍888處理器、「蝶式散熱」、相機系統支持1億像素。

在耐用性方面，小米MIX FOLD採用精密的鉸鏈，可彎折1000萬次；並在AMOLED屏幕加上無磁性高強度鋼面。

相關文章：【小米造車】雷軍：造車需大量資金但小米有錢　「人生最後一次重大創業」

相關文章：【小米發布會】小米發布會一分為二　小米11 Ultra 5999元人民幣起、小米11 Pro 4999元人民幣起（不斷更新）

 

編輯：陳韻妍

港股 智能手機 小米集團－W（01810） 雷軍 小米 MIX

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