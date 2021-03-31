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【行業分析】全球「缺芯」！ 內地車企今年首兩月減產5%至8% 車企點應對？

股樓投資 12:20 2021/03/31

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疫情影響下，全球芯片短缺潮已蔓延至車企，近日不少車企巨頭紛紛宣布因缺芯而被迫減產，甚至需關閉廠房，暫停生產綫。

內地傳媒消息指，中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示，今年1至2月，因芯片短缺問題，造成國內整車生產企業減產5至8%。他又指從短期來看，汽車芯片的短缺，是市場供需不平衡的問題，無法通過行政手段解決；中長期來看是汽車產業鏈的「卡脖子」問題，產業界勢必要高度重視，加速推進內地汽車產業鏈實現自主可控。

【港股追蹤】比亞迪去年純利增逾1.6倍 績遜預期一度低見158元 中午跌幅收窄至3% 【見下頁

    點擊圖片放大
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現時內地車企只有比亞迪（01211）有自行研發車用芯片，面對缺芯危機，其他車企也開始發力布局芯片領域。上月長城汽車（02333）宣布戰略投資國內汽車智能芯片企業北京地平線機器人技術研發有限公司，被解讀為正式進軍芯片產業；上周四（25日），吉利汽車（00175）董事長李書福向媒體透露，自主研發的中控芯片將會在2023年實現裝配上車。

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記者﹕郭秀慧

汽車 港股 行業 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 中國 中國汽車工業協會 晶片

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