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【新股IPO】富豪汽車旗下電動車品牌Polestar擬今年香港或美國上市

新股IPO 12:32 2021/03/31

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電動車品牌Polestar擬最早於今年內，考慮在美國或香港以首次公開募股或與特殊目的收購公司（SPAC）合併形式上市。

外電報道，有消息人士透露，由吉利汽車 （00175） 持有的瑞典富豪汽車（Volvo Cars AB，內地譯沃爾沃汽車）旗下電動車品牌Polestar擬最早於今年內，考慮在美國或香港以首次公開募股或與特殊目的收購公司（SPAC）合併形式上市，估值或超過100億美元（約777.5億港元）。

消息人士稱，Polestar正在與一名顧問合作，權衡不同方案，包括在美國或香港進行的首次公開募股或與特殊目的收購公司（SPAC）合併形式上市。

吉利電動車新合資4月預告新車，詳見【下一頁】

此外，現時Polestar亦在考慮新一輪融資，Polestar去年融資金額約為5億美元。據了解，有關審議仍在進行中，Polestar未來可能會改變其集資計劃。

Polestar是Tesla（美：TSLA）的電動車競爭者之一。公司自去年3月起，開始在吉利中國的工廠生產全電動汽車。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：吉利尋求與富豪汽車合併重組　擬香港瑞典兩地上市（第二版）


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編輯﹕賴奕羚

港股 汽車 吉利汽車（00175） 電動車 合併 IPO 特殊目的收購公司（SPAC）

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