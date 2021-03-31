【新股IPO】富豪汽車旗下電動車品牌Polestar擬今年香港或美國上市

▲ 電動車品牌Polestar擬最早於今年內，考慮在美國或香港以首次公開募股或與特殊目的收購公司（SPAC）合併形式上市。

外電報道，有消息人士透露，由吉利汽車 （00175） 持有的瑞典富豪汽車（Volvo Cars AB，內地譯沃爾沃汽車）旗下電動車品牌Polestar擬最早於今年內，考慮在美國或香港以首次公開募股或與特殊目的收購公司（SPAC）合併形式上市，估值或超過100億美元（約777.5億港元）。

消息人士稱，Polestar正在與一名顧問合作，權衡不同方案，包括在美國或香港進行的首次公開募股或與特殊目的收購公司（SPAC）合併形式上市。

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此外，現時Polestar亦在考慮新一輪融資，Polestar去年融資金額約為5億美元。據了解，有關審議仍在進行中，Polestar未來可能會改變其集資計劃。

Polestar是Tesla（美：TSLA）的電動車競爭者之一。公司自去年3月起，開始在吉利中國的工廠生產全電動汽車。

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編輯﹕賴奕羚