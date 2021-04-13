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【新股IPO】吉利富豪系電動車品牌Polestar傳考慮美國SPAC上市　估值遠超吉利？

新股IPO 18:16 2021/04/13

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電動車品牌Polestar擬最早於今年內，考慮在美國或香港以首次公開募股或與特殊目的收購公司（SPAC）合併形式上市。

吉利汽車 （00175） 母企浙江吉利持有的瑞典富豪汽車（Volvo Cars AB，內地譯沃爾沃汽車）旗下電動車品牌Polestar，早前傳出有意在今年美國或香港上市。華爾街日報最新引述消息指，吉利和富豪擬將Polestar透過SPAC（特殊目的收購公司）在美國上市，市值目標最高達400億美元（約3120億港元），遠超集團現時旗艦吉利汽車1889億元市值。

早有消息指，Polestar正在與顧問權衡不同方案，包括在美國或香港進行的首次公開募股或與特殊目的收購公司（SPAC）合併形式上市。

華爾街日報指，吉利富豪集團正與一家擬在納斯達克上市集資3億美元的SPAC商議，集團可能成為該SPAC的贊助人之一。報道指，集團贊助的SPAC和Polestar擬借殼上市的SPAC屬不同公司。

吉利電動車新合資4月預告新車，詳見【下一頁】

此外，現時Polestar亦在考慮新一輪融資，Polestar去年融資金額約為5億美元。據了解，有關審議仍在進行中，Polestar未來可能會改變其集資計劃。

Polestar是Tesla（美：TSLA）的電動車競爭者之一，2017年獨立營運，主打高檔電動車。公司自去年3月起，開始在吉利中國的工廠生產全電動汽車。

Polestar於A輪融資時估值約70億美元，公司擬進行B輪融資，期望至6月底估值可大幅增至200億美元，但與公司目標上市時市值400億美元仿有相當距離。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：吉利尋求與富豪汽車合併重組　擬香港瑞典兩地上市（第二版）


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編輯﹕賴奕羚

港股 汽車 吉利汽車（00175） 電動車 合併 IPO 特殊目的收購公司（SPAC）

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