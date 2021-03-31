【房住不炒】萬科主席郁亮：房地產回歸實業屬性 不能賺快錢要賺老實錢

萬科企業（02202）去年多賺6.8%至415.2億元人民幣。萬科主席郁亮在業績會上稱，中國房地產進入管理紅利時代，房子回歸居住屬性，房地產回歸實業屬性。

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所謂管理紅利，即去年下半年出台一系列的調控樓市措施，包括三道紅綫、貸款集中度政策及重點城市供地「兩集中」政策等。

他表示，房企不能再像以前那樣，囤積原材料，賺土地的錢，也不能再靠加槓桿，賺槓桿的錢，未來的出路在於腳踏實地靠勞動掙錢。

「未來錢不再是唾手可得的，房地產不能再賺快錢、大錢，而是要賺長錢、慢錢和老實錢。」郁亮說。

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確實，對於龍頭房企而言，上述調控或許真的是管理紅利，皆因後起的房企很難再靠槓桿、搶地皮來擴大公司規模，企圖彎道超車，龍頭企業憑自身實力自然可以繼續賺長錢、慢錢，不怕再有不必要的競爭。

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記者：林衛