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【好想去旅行】香港與新加坡旅遊氣泡帶動？　Booking.com 2月搜尋結果新加坡升19位（多圖）

商業 12:42 2021/03/31

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Booking.com發布了一項研究，推介了6個隱世秘境。

本港疫情趨緩，香港和新加坡繼續商討旅遊氣泡協議。Booking.com發布了一項研究，推介了6個隱世秘境之外，分析於2021年2月按國籍分類的搜尋結果。而平台發現，新加坡在香港旅人熱搜目的地排行榜中，按年急升19位，成為十大旅行熱搜地點之一。

雖然暫時未有確實的消息，香港和新加坡兩地能夠重啟旅遊氣泡，但到底新加坡有哪些景點可以玩？平台推介了6個隱世秘境，現時未能即時出發，可以先找景點。

【旅遊復甦】香港航空將試用IATA電子健康護照　連接旅客檢測結果

1. 南部山脊
南部山脊以陡峭聞名，可觀賞新加坡景色、海港和南島全景。全程有不少公園和步行徑。若想靠近大自然，可到訪拉柏多公園及肯特崗公園。

2. Bukit Merah View市集 
市集內有不少地道小販，充滿各種地道美食，更有米芝蓮認證的柴船頭羊肉湯和其他美食。

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【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

3. 西海岸公園
公園內可進行戶外活動，例如踩單車、玩卡丁車及具備遊戲設施的兒童歷奇公園。

4. Smith Marine海龍閣餐廳
Smith Marine海龍閣餐廳是新加坡唯一的水上餐廳，餐廳內可觀看魚和挑選海鮮。但需要提前預約。

【遊戲產業】Koch Media落戶香港　拓大中華、南韓及東南亞市場

5. 烏敏島
新加坡僅存兩個民居的島嶼，烏敏島就是其中一個。島上可踩單車觀光，感受新加坡的歷史，更可在仄爪哇濕地（Chek Jawa Wetlands）欣賞海洋生態。

6. S.E.A海洋館
S.E.A海洋館是全新加坡最大的海洋館，有超過100,000隻海洋生物，包括豹鯊、伊氏石斑鱼和蝠鱝。海洋館更擁有愈50個棲息地、收藏了超過800品種的海洋生物。

【Facebook招聘】Facebook請大中華區市場營銷經理　需有8年以上經驗　對出口營銷有了解

責任編輯：馬意文

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