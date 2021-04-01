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【BioNTech復必泰】消息：復必泰疫苗下周恢復接種、港府下午3時交代　復星昨搶先港府公布

Hot Talk 12:14 2021/04/01

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【復必泰疫苗】復星郭廣昌：本港可能於周末前或下周初　恢復接種BioNTech復必泰疫苗

BioNTech復必泰疫苗早前因包裝上有點瑕疵問題，被港澳政府暫停接種。外電周三（3月31日）引述復星國際 （00656） 董事長郭廣昌表示，復星出於謹慎，因此暫停接種復必泰疫苗，但對疫苗業務的發展充滿信心，相信香港可能在周末前或下周初，恢復接種復必泰疫苗。最新消息指，港府下星期就會重新安排接種復必泰疫苗，而務員事務局長聶德權、食衛局局長陳肇始將於下午3時開記者會就疫苗接種計劃會見傳媒。

復必泰疫苗接種有種恢復，復星醫藥 （02196） 昨日股價一度漲逾3%。

負責統籌疫苗接種計劃的聶德權在周三 Facebook表示，政府與疫苗代理商復星緊密聯繫，跟進新一批復必泰疫苗的付運安排。他表示，若一切順利，有望在下星期初恢復接種復必泰疫苗。

圖看接種BioNTech復必泰疫苗注意事項

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香港因復必泰疫苗因瓶蓋瑕疵等問題，自上周三（24日）起暫停接種復必泰疫苗，代理商復星醫藥早前向政府遞交調查報告，指瑕疵與運輸有關，強調生產過程和質量無問題，正尋求替換瑕疵疫苗的方案。香港政府周一表示，希望本周恢復接種，政府在與復星和BioNTech保持日常溝通。

接種BioNTech復必泰疫苗後不同時期效用

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相關文章：【BioNTech復必泰】香港暫停接種復必泰疫苗　政府暫停復必泰預約、稱有關疫苗沒有出現安全問題（第五版）

相關文章：【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項

相關文章：【港視改名】香港電視績後跌8%　轉虧為盈、擬改名「香港科技探索」　王維基：成績更好會考慮派息（第二版）

 

編輯：陳韻妍

港股 BioNTech 疫苗 復星國際（00656） 復星醫藥（02196）
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