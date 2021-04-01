【BioNTech復必泰】復必泰疫苗4月5日恢復接種、具特別預約安排　復星昨搶先港府公布

▲ 【復必泰疫苗】復星郭廣昌：本港可能於周末前或下周初 恢復接種BioNTech復必泰疫苗

BioNTech復必泰疫苗早前因包裝上有點瑕疵問題，被港澳政府暫停接種。外電周三（3月31日）引述復星國際 （00656） 董事長郭廣昌表示，復星出於謹慎，因此暫停接種復必泰疫苗，但對疫苗業務的發展充滿信心，相信香港可能在周末前或下周初，恢復接種復必泰疫苗。公務員事務局長聶德權周四（1日）公布，4月5日（星期一）起重新安排接種復必泰疫苗，並為在暫停接種復必泰疫苗期間的受影響市民有特別接種安排。

聶德權稱，在3月24日至4月4日共12日暫停接種期間，受影響的市民有18.3萬人，當中3萬位為已預約第二劑復必泰疫苗人士。疫苗供應商復星實業香港已提交中期調查報告，報告指疫苗品質、安全無問題。

衛生署補充，4月5日起會先用明天（2日）到港的30萬劑復必泰疫苗，有關疫苗批次是經由不同於發現包裝有瑕疵的包裝商處理，而目前封存的復必泰疫苗批次210102、210104，在有最終調查結果前會繼續封存。

聶德權表示，已預約4月5日或之後接種復必泰疫苗的人士可如期前往接種，至於在暫停接種期間受影響的人士，港府會為預約第二劑的人士預留4月5日至10日期間接種，其他預約第一劑的人士也會有新的接種時間，相關人士會在4月2日收到短訊通知，若未能在新預約時間接種，可在4月3日上午9時復必泰疫苗重新接受預約後更改時間。

復必泰疫苗接種有望恢復，復星醫藥 （02196） 昨日股價一度漲逾3%。

負責統籌疫苗接種計劃的聶德權在周三 Facebook表示，政府與疫苗代理商復星緊密聯繫，跟進新一批復必泰疫苗的付運安排。他表示，若一切順利，有望在下星期初恢復接種復必泰疫苗。

圖看接種BioNTech復必泰疫苗注意事項

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香港因復必泰疫苗因瓶蓋瑕疵等問題，自上周三（24日）起暫停接種復必泰疫苗，代理商復星醫藥早前向政府遞交調查報告，指瑕疵與運輸有關，強調生產過程和質量無問題，正尋求替換瑕疵疫苗的方案。香港政府周一表示，希望本周恢復接種，政府在與復星和BioNTech保持日常溝通。

接種BioNTech復必泰疫苗後不同時期效用

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編輯：陳韻妍