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今日推介領展 | 東風集團、聯想、恒安、海豐國際、廣汽最新部署（立即觀看）

股市 13:36 2021/03/31

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恒生指數中午收報28488點，跌88點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介領展房產基金 （00823） ，另亦會分析東風集團股份 （00489） 、聯想集團 （00992） 、恒安國際 （01044） 、海豐國際 （01308） 及廣汽集團 （02238） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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