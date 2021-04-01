開拓銷售渠道及多元產品 尚晉網上銷售去年大升倍半

去年環球零售市場因疫情關係大受打擊，但亦有企業另闢蹊徑，成功突破局面，經營及零售時尚品牌的尚晉國際控股（02528），在疫情下加速拓展綫上營銷渠道，並且不斷豐富經營的產品類別，成功令綫上銷售額大幅增加，成為業務發展的新動力。

受疫情影響，縱使尚晉國際去年全年收益有所下降，但在積極開拓品牌全渠道、全時段的網上營銷策略下，於不同媒體平台的綫上銷售業務卻表現亮眼，共錄得152.0%增長率。加上集團採用具競爭力的定價，並制定方案定期主動致電及使用不同的社交軟件與客戶聯繫及刺激客戶購買產品，同時亦大力投放資源到管理客戶的中央零售管理系統中，相輔相成下為尚晉國際在逆市下開闢出更多銷售來源。

豐富經營產品類別

此外，尚晉國際更開拓除時尚服飾以外的產品綫，收購源自瑞士的高端護膚及化妝品品牌SwissPro，進軍護膚品市場，為集團業務開啟全新領域。同時由於經營SwissPro可共享尚晉國際已有的商場關係、客戶群及後勤等資源，展望可在短期內為集團帶來收益。而除時尚服飾及護膚化妝品外，之後尚晉國際亦會繼續開展更多產品類別，預料將為尚晉國際帶來更多收入。

把握疫情後機遇

事實上，現時環球疫情已有緩和趨勢，內地及港澳的零售市場亦已開始回暖，今年2月份中國的服裝零售價值更按年增長53.1%，顯示市場正在逐步復甦，配合尚晉國際現時已優化的營運效率、更加多元化的產品種類，以及不斷加強的數碼化營銷渠道，預料將有效把握市場在疫情後復甦的機遇。

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