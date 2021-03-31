美國歧視亞裔問題嚴峻 白宮6大措施應對

美國各地近日出現針對亞裔的襲擊及槍擊案，使人關注當地亞裔遭歧視問題愈趨嚴重。美國白宮周二（30日）宣布，將重啟亞裔美國人與太平洋島民白宮倡議（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders），並推出6項新措施，以應對過去一年亞裔面對日益增多的襲擊及騷擾。措施包括設立針對歧視亞裔工作隊及增加對亞裔受害者資助等。

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白宮周二發表聲明，對亞裔美國人社區，特別是亞裔婦女及小童遭受暴力及仇外心理影響感到痛心。同時引述拜登（Joe Biden）於首次演講中提及，歧視亞裔及仇外思想與美國核心價值觀存在迥異，需要及時制止這種行為。

拜登將任命一名常任理事，領導聯邦政府有關政策協調工作，以回應社會群體訴求。拜登基於1月所簽署備忘錄執行6項新措施，包括重新建立針對亞裔人士的白宮倡議，加強消除對亞裔偏見及暴力、增加對美國和太平洋島民（AAPI）家庭暴力及性侵犯受害者資助、設立針對處理歧視亞裔問題工作隊、建立跨部門的司法部倡議，以調查歧視亞裔暴力行為，以及舉辦聯邦活動感恩亞裔人士對美國的貢獻。

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日裔的夏威夷民主黨參議員廣野慶子（Mazie Hirono）表示，種族主義在美國愈趨嚴重，新冠肺炎疫情期間，亞裔更經歷不斷升級的針對性襲擊。她亦呼籲拜登任命更多亞裔人士加入其內閣。

責任編輯：郭麗明