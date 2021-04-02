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【虛擬貨幣】比特幣何以崛起？　加密貨幣交易平台Kikitrade CEO：「猶如以前買騰訊」

Hot Talk 09:40 2021/04/02

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亞洲區塊鏈EVG創辦人、加密貨幣交易平台Kikitrade聯合創辦人兼行政總裁吳德灝指，虛擬資產交易近年崛起，背後源自於世代之間的交易行為模式有所改變。

 比特幣今周再度逼近60,000美元高位，虛擬貨幣再度炒起。亞洲區塊鏈集團EVG創辦人、加密貨幣交易平台Kikitrade聯合創辦人兼行政總裁吳德灝接受本報訪問時表示，虛擬資產交易近年崛起，背後源自於世代之間的交易行為模式有所改變，形容現時買加密貨幣猶如「以前買騰訊 （00700） 」，為投資界新一輪趨勢。

吳德灝指，加密貨幣界以前較為小眾，但美國近年貨幣供應量上漲，聯儲局自去年三月起推無限QE（量化寬鬆），市場對美元信心下跌，增加市場人士投資加密貨幣的興趣。

Visa容許以加密貨幣支付結算，詳見【下一頁】

不過長遠來看，他認為，虛擬資產交易近年能夠崛起，整個趨勢是建基於一個世代與另一個世代之間的行為模式有所改變（"Generational Demographic Shift Behaviour"）。

「好似以前冇人炒Google， Amazon咁， 而家d人買， 可能過幾年， 年輕一輩又會講炒Google， Amazon 已經『out左』。」

他指，新一代年輕投資者與上一代非常不同，投資行為出現了很大的轉變。除了風險偏好不同外，他認為，對於年青人來說，決定買哪一類股票，已經成為一種構成身份認同的象徵。

香港虛擬資產交易所HKbitEx主打STO，詳見【下一頁】

吳德灝更表示，現時年青人以買股票定義自己的身份，買同一類型股票的人組成一起，連成社群，例子如GME事件中的r/wallstreetbets 散戶。而此種交易文化上的轉變（Cultural shift），反映投資行為背後其實與社會、文化掛鉤。

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編輯﹕賴奕羚

港股 虛擬貨幣 區塊鏈 騰訊控股（00700） 騰訊 比特幣

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