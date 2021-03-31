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【宏觀數據】3月供需同步回升 製造業PMI止跌回升

股樓投資 11:13 2021/03/31

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國家統計局公布，3月製造業採購經理指數（PMI）止跌回升，反彈至51.9，高於上月1.3個百分點，亦比市場預期的51.2為高，反映中國經濟持續處於擴張階段。

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據統計局官員稱，春節後，企業加快恢復生產，在調整的21個行業中，17個行業PMI處於50的榮枯綫之上。

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另一方面，細分指數顯示供需兩端同步回升。3月生產指數和新訂單指數分別為53.9和53.6，高於上月2及2.1個百分點。歐美疫情受控，進出口重返擴張區間，新出口訂單指數升至51.2，比上月升2.4個百分點，進口指數也升至51.1。

值得注意是，過去小型企業改善步伐較慢，3月小型企業PMI終於返回擴張區至50.4，比上月提升2.1個百分點。其餘，大中型企業PMI分別為52.7及51.6。

 

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記者：林衛

行業 國家統計局 指數 中國 PMI 經濟數據表現

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