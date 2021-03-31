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【內房股】收入去年增三成資產結構改善 弘陽地產順利通過三條紅綫

股樓投資 10:51 2021/03/31

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弘陽地產（01996）去年合約銷售約865億元（人民幣，下同），按年增幅達到32.8%，長三角仍然是公司銷售重心，佔比接近八成，而去年平均合約銷售單價約14,622元/平方米，按年增幅約一成。房地產企業的回款能力受到關注，弘陽地產去年簽約回款率維持在88%，同時去年開盤平均周期6.3個月處於同業的較佳水平。

另外，目前公司土地儲備仍然相當充足，截至去年底為2,005.7萬平方米，較2019年底增加18.5%，其中74%位於一二綫城市。管理層表示，商住聯動拿地的策略見成效，成功例子包括安慶商住綜合體項目和武漢供銷總社產業項目。目前公司除了旗艦南京弘陽廣場外，燕郊弘陽廣場、揚州弘陽廣場和衡陽弘陽廣場都已經開業，9座弘陽廣場正在籌備當中。公司已開業門店出租率維持九成以上，並與多間知名品牌達成戰略合作。

去年內地推出「三道紅綫」，限制房地產企業融資，公司淨負債率降至50.3%、短期借款佔比由前年的42%下降至35.4% ，現金短債比提升至1.6倍，三道紅綫的規定均為「綠檔」。2021年投資發展目標為人民幣650億左右權益貨值，未來三年新拿貨值複合增長率不低於15%，相信可保持穩健的增長。公司獲惠譽、穆迪及聯合國際評級分別達到B+、B2及BB-，展望均為穩定或正面，現金流回報穩定，短期內融資壓力有限。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 弘陽地產（01996） 銷售 地產

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