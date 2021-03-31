特朗普個人網站面世 有免費真人見面服務？

美國前總統特朗普（Donald Trump）今年初，因國會山莊暴動而被社交網絡平台封殺，特朗普早前表明會以自家社交平台重返網路世界。近日，特朗普的個人網站正式面世，提供一個與支持者直接交流的平台，當中更包含預約特朗普夫婦出席活動的頁面，但不知會否收費。

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特朗普的網站以美國第45任總統命名，內容主要以特朗普在任時的歷史為主，包括885字的介紹，以及一個被形容為「史上最非凡政治運動」（the most extraordinary political movement in history）的列表，列舉特朗普自稱的成就。

網站中的聯絡頁面中，竟然可以預約特朗普及其夫人梅拉妮婭（Melania Trump）出席活動，不過邀請者需列明，屆時會否有傳媒及同場會否有其他名人，以及活動性質，例如生日會﹑退伍﹑婚禮及畢業典禮等。不過，網站並無列明收費事項，未知預約是否免費。

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另外，民眾亦可以預訂來自特朗普的問候或祝福。而且，有關服務不會收取費用，即免費邀請特朗普出席活動或收到來自特朗普的祝福。

當然，預約特朗普真人的程序相當費時，以避免出現尷尬埸面。網站的聲明指出，審核過程將需時6周。

責任編輯：吳漢培