【Archegos斬倉】中概股反彈　百度今早續升逾6%

上一篇文章
【新股IPO】百融雲創6608首掛 一手帳面現蝕近1925元
中概股隔晚反彈，本港第二上市的科技股價亦造好，百度 （09888） 彈逾6%，半日報214.4元。4月中起獲納入恒生綜合指數、恒生互聯網科技業指數的嗶哩嗶哩（Bilibili，簡稱B站） （09626） 亦升3%，半日報823.5元，盤中曾創上市新高，高見828元。該股上市後一直潛水，低於定價808元。
京東 （09618） 升1.4%，半日報323.6元；網易 （0999） 半日升0.3%；惟阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，報221元。
另外，快手 （01024） 升3.2%，半日報272.2元；騰訊 （00700） 現升0.6%，報613.5元。
Archegos 爆倉股份昨晚見反彈，唯品會（美：VIPS）受到5億美元股票回購計劃提振，收盤漲超8%，跟誰學（美：GSX）受惠於CEO將增持公司股份的計劃漲超4%，百度（美：BIDU）漲超6%，騰訊音樂（美：TME）漲近5%，愛奇藝（美：IQ）漲近4%。
相關文章：【Archegos斬倉】多間銀行或損失達468億、瑞信恐較野村更傷 Archegos開腔：與Bill Hwang團隊尋最佳前路
【Archegos斬倉】Bill Hwang斬倉盤操盤主力？ 高盛傳受創不深、Archegos不少高層曾任高盛（第二版）
編輯：吳敏芳