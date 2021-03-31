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【Archegos斬倉】中概股反彈　百度今早續升半成

股市 10:47 2021/03/31

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中概股隔晚反彈，本港第二上市的科技股價亦造好，百度 （09888） 現升5.5%，最新報212.8元。4月中起獲納入恒生綜合指數、恒生互聯網科技業指數的嗶哩嗶哩（Bilibili，簡稱B站） （09626） 亦升逾2%，最新報817元，盤中曾創上市新高，高見828元。該股上市後一直潛水，低於定價808元。

京東 （09618） 現升1.4%，最新報323.6元；網易 （0999） 無升跌；惟阿里巴巴 （09988） 現跌0.4%，最新報220.8元。

另外，快手 （01024） 現升3.5%，最新報273元；騰訊 （00700） 現升0.2%，報611元。

Archegos 爆倉股份昨晚見反彈，唯品會（美：VIPS）受到5億美元股票回購計劃提振，收盤漲超8%，跟誰學（美：GSX）受惠於CEO將增持公司股份的計劃漲超4%，百度（美：BIDU）漲超6%，騰訊音樂（美：TME）漲近5%，愛奇藝（美：IQ）漲近4%。

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編輯：吳敏芳

股票 百度集團—SW（09888） 中國概念股 騰訊音樂（美：TME） 跟誰學（美：GSX） 網易（美：NTES） 愛奇藝（美：IQ） 百度（美：BIDU）

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