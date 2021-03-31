【抖音母企】據報印度下令凍結字節跳動銀行帳戶 　或涉逃稅 　

▲ 外電報道，印度政府以逃稅為由，凍結抖音母企字節跳動（ByteDance）的銀行帳戶。

外電報道，有消息人士透露，印度以逃稅為由，從今年三月中起，已凍結抖音母企字節跳動（ByteDance）在印度的銀行帳戶，有關帳戶為花旗銀行和滙豐銀行 （00005） 的帳戶。據指，字節跳動已請求當地法院取消凍結銀行指令。字節跳動、花旗、滙豐未有回應有關報道。

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兩名消息人士稱，在今年三月中，印度當局以字節跳動涉逃稅為由，下令凍結字節跳動在印度的兩個銀行帳戶。當局稱，字節跳動在印度的子公司及新加坡母公司TikTok Pte Ltd之間的在線廣告交易涉逃稅。

除此以外，當局亦下令花旗和滙豐禁止字節跳動印度在跟其稅務識別號相關的其他銀行帳戶裡提取資金。

據法院文件顯示，字節印度稱，儘管在被凍結的帳戶中，只有約1000萬美元資金，但字節跳動認為，當局封鎖銀行帳戶的決定為濫用司法程序，令公司難以支付工資給員工及繳稅。

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印度今年1月宣佈禁止TikTok、騰訊 （00700） 旗下WeChat等中國手機應用程序後，字節跳動其後表示，決定於印度裁員。今年2月時，亦曾有傳聞指，字節跳動擬尋求出售其印度業務。

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編輯﹕賴奕羚